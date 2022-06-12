今年「大墩盃學生書法比賽」，得獎作品在大墩文化中心展出至6月22日止。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

中市「大墩盃學生書法比賽」開展，229名得獎人從819名參賽者脫穎而出，得獎作品將在大墩文化中心展出至6月22日止。台中市文化局今天表示，從歷屆得獎人分析發現，書法從小扎根陪伴孩子精進成長，大雅國小四年級學生蔡宗諺，從2019年起連續4年拿到參賽組第一名；東山國中同學黃子庭也連續兩年拿到第一。

大墩盃學生書法比賽今年邁入第17年，參賽學生從國小到高中職，分為6組比賽，是中市具歷史及指標性的書法競賽活動。文化局表示，今年自2月起開放徵件，雖遇到疫情升溫，仍收到819人參賽作品，經過評審選出270名入圍者參加現場決賽後，有229人獲獎。

文化局指出，今年得獎者有不少常勝軍，大雅國小4年級學生蔡宗諺，從2019年開始參加大墩盃，今年已是第4次獲得第一名；獲得國中組第一名的東山國中同學黃子庭，去年也拿下國小六年級組第一名；高中職組首獎的大甲高工一年級學生陳嘉笙，在2020年奪下國中組第一名，今年再次參賽還是奪下首獎佳績。

文化局表示，大墩盃今年首度推動團體報名，不只學校響應，民間書法教室和研習社團也很踴躍。其中，和平區和平國小全校僅45名學生，書法老師柯潮政指導6名學生參賽，今年就有4人獲獎，其中2人獲得第三名，表現優異。

決賽採現場指定的3首詩詞中擇一書寫，限時完成。評審委員姚吉聰表示，考驗參賽者的臨場反應、字體的結構呈現，甚至每一行文字的空白與呼吸，都牽動作品傳達的感受。