新竹市海山漁港是台灣具特色的定置漁業港，每日現撈漁獲吸引民眾搶購。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市海山漁港是台灣具特色的定置漁業港，每日現撈漁獲吸引民眾搶購，為打造海山漁港成為食魚教育基地，市府近日市府成功獲中央補助，將斥資近5000萬元新建專屬的定置網直銷站，讓民眾採購還能兼學「魚知識」，工程預計今年10月開工。

市長林智堅表示，海山漁港是新竹市唯二的漁港，緊臨香山溼地，潮間帶有豐富的自然環境資源，無敵海景與落日成為親子出遊休閒聖地，此處也駐紮著具有特色的定置漁業基地，兼具觀光休憩與漁業功能。

市府重視漁民生計與漁業永續，為促進漁港活化，2017年改善海山漁港觀海平台吸引遊客前來遊憩，並在去年辦理香山溼地藝術季及食魚教育，帶領大小朋友認識新竹在地當季漁獲、體驗溼地生態環境，養成對生命、大自然的尊重及環境永續的概念。

市府產發處長許智堡說明，漁港旁目前有「明發定置網」與「金吉利定置網」2家業者，定置網漁業利用魚類洄流特性，將魚群困在網內，每日現撈漁獲，經常一上岸就被搶購一空，是「尚青」的野生漁獲，廣受遊客喜愛。

產發處指出，全新定置網直銷站將打造如海浪般的流線型鋼構混凝土棚架，順應新竹風流動，未來除提供遊客良好舒適的採買環境，更是全台首座結合食魚教育教室的定置網直銷站，將邀請業者進駐，並透過介紹當地時令魚貨、定置漁業特色等解說，成為兼具美觀、產業、教育、休憩等多功能場域，預計2023年底完工。

市府同時表示，隨著那魯灣文化聚落啟用和竹苗自行車道開通，民眾可騎乘腳踏車欣賞17公里海岸沿線美景，旅途中經過海山漁港，未來將有新地標可停歇補給、採購最新鮮漁獲。