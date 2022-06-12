疫情指揮中心昨宣布，現行入境居家檢疫「7＋7」，從6月15日起將放寬為「3＋4」，所有入境旅客只要完成3天居檢，即可進行4天自主防疫，其中移工、漁工及學生群聚感染風險較高，因此於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出，《中時新聞網》整理6大QA，讓民眾一次看懂相關規範。

指揮中心放寬入境檢疫天數。（圖／指揮中心提供）

一、入境居檢「3＋4」什麼時候開始實施？誰適用？

6月15日零時起實施，入境日第0天，須於機場或港口配合深喉唾液PCR採檢，後續進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫，所有入境旅客皆適用。至於每日入境人數總量有管制，初期以每周2.5萬人次為原則。

二、檢疫處所規定有變動嗎？一定要搭乘防疫計程車嗎？

檢疫處所仍為1人1戶或入住防疫旅館，以在同一檢疫地點完成3天居檢、4天自主防疫為原則。另外入境檢疫者除搭乘防疫車隊外，也開放親友或機關團體車輛接送，但須參照防疫車隊的防疫規範，落實防疫措施。

三、4天自主防疫期間須注意哪些事項？

指揮中心說，若有外出需求，須有2日內家用快篩陰性檢驗結果，外出全程佩戴口罩，避免出入人潮擁擠場所或接觸不特定對象，並保持社交距離，有飲食需求可暫時免佩戴口罩。如有非急迫性需求的醫療或檢查也要延後。

考量移工、漁工及學生群聚感染風險較高，於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

四、「3＋4」哪天需要進行快篩？

入境時國際港埠現場工作人員會提供2歲以上旅客2劑快篩，3天居家檢疫期間，身體出現症狀時，需快篩自我檢測，後4天自主防疫必要外出前，須有2日內快篩檢測陰性結果。

五、有開放轉機嗎？

有，但仍待民航局公布來台轉機方案及落實防疫管制措施。

六、國際航空機組員的檢疫防疫措施有調整嗎？

指揮中心同時放寬機組員檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

長程航班機組員若已打滿3劑疫苗且滿14天者，入境檢疫天數可從「3＋4」改為

「0＋7」，可以篩代檢，進行7天自主健康管理。若未接種第3劑，仍須執行「3＋4」檢疫政策。