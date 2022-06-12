中油宣布，沙烏地阿拉伯調高7月銷往歐亞地區原油官價及北半球正值夏季駕車出遊旺季影響，國際油價持續上漲；惟在雙重平穩機制全額吸收下，13日凌晨零時起汽、柴油不予調整。

中油參考零售價格維持92無鉛汽油每公升29.5元、95無鉛汽油每公升31.0元、98無鉛汽油每公升33.0元、超級柴油每公升27.3元。

中油表示，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲4.17美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.295元，國內油價依公式計算漲幅為3.72％。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲7.6元及9.3元。

為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收7.3元及9.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.3元。

影響所及，中油合計汽、柴油共各吸收7.6元及9.3元，汽、柴油價格不予調整。累計111年至5月底止，中油共吸收約127.92億元。