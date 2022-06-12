柯震東一改過去銀幕形象，演出戀愛經驗值為零的大男孩。（甲上提供）

《一頁台北》導演陳駿霖的浪漫電影新作《初戀慢半拍》，擔任本屆台北電影節開幕片，今日中午12時開賣票券，1分鐘秒殺完售，為此次台北電影節首部完售電影，陳駿霖得知後表示：「謝謝台灣觀眾朋友的熱情與厚愛，讓我感到非常榮幸。」

電影《初戀慢半拍》即將於6月23日於台北電影節擔任開幕片，女主角徐若瑄過去曾演出多部影視作品，戲路多元又擅於詮釋不同層次的角色個性，因《人面魚：紅衣小女孩外傳》的演出角逐台北電影節影后頭銜，精湛演技驚艷各界。

近年較少參演戀愛電影的徐若瑄，此次在《初戀慢半拍》和男主角柯震東首度配對，柯震東化身耿直傻氣、戀愛經驗值為零的男孩，兩人將上演漂亮姊姊遇見純情男孩的逗趣情節，浪漫發展讓觀眾期待。

陳駿霖從處女作《一頁台北》、《明天記得愛上我》到《初戀慢半拍》都保持著一貫的清新風格，以旁觀視角溫柔紀錄平凡人物的情感，他觀察到科技日漸改變每個人的生活型態，現代人隨時隨地都能聯繫彼此，但人與人之間反而變得更疏離。

陳駿霖感嘆地說：「因為在這樣一切發展迅速、沒有什麼隱私的世界裡，我們習慣性地去包裝自己，但卻變得比以前更缺乏勇氣，總是彎彎繞繞後才能真正與自己面對面。」並形容《初戀慢半拍》想說的是，兩個不懂愛的人在城市中相遇，碰撞出動人的情感，而他們也從這段感情裡找到了自己。