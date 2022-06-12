大S前夫汪小菲近來陷入桃色風波，緋聞對象是26歲女星張穎穎，而女方身分也遭自稱同學的人起底，聲稱她過去曾為富商墮胎，進帳一大筆錢才會在汪小菲身上重施舊計，介入汪S幸福婚姻，並再度用墮胎換取兩套房子和一輛名車，但全都遭張穎穎否認，並在微博發聲明揚言搜證提告；但風波尚未落幕，近日又流傳她靠在1中年男性照片，過盡奢華富貴生活。

張穎穎甜靠富商懷裡，笑起來甜蜜幸福。(圖微博)

從網友爆料照片中，張穎穎人穿著一件白色連身洋裝，頭上戴了頂蕾絲髮飾，男方則穿了同色系西裝和白色領結，手勢和張穎穎同比勝利YA，超閃同框畫面狂冒起粉紅色泡泡，張穎穎一邊靠在男方瞇眼嘟嘴示愛，還標註對方是自己「爹地」，另一邊又自稱自己是「爹地的大寶貝」，二人狀似好感情的互動，讓人引起聯想討論。

張穎穎身後豪華床飾曝光。(圖/微博)

張穎穎豪華臥室裝潢設施皆一級棒。(圖/微博)

另一方面，張穎穎居家私密照也被抖出，包括享受SPA療程、躺在粉色房間中，敷著高級面膜划手機，躺在一片凱蒂貓床單之上，頭部比出YA手勢裝可愛，照片中空間寬敞舒適，裝潢豪華大氣，平時生活極為優渥，網友便推測說中年男子，應就是張穎穎曾交往過的富商，難怪她嚐到好處後會纏上汪小菲。

網友醜五開發文替張穎穎發聲抱不平。(圖 微博)

事實上，有名自稱張穎穎多年閨密的網友，卻替她打抱不平，稱她家境本就不錯，也為跳舞吃了好多苦，並替張穎穎否認不良傳聞，並希望大家不要再攻擊張穎穎了。張穎穎本人也回應爸媽從不吵架，是因我們一起長大父母也都認識，求求網友不要網暴這個女孩子，有事衝我來。不過爆料的網友仍堅稱，該名中年男子就是曾交往富商，並撂下狠話「當小三墮胎好1個好女孩啊」。

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