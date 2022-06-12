大內國中有支舉重校隊，原由楊豐田與妻子陳涵彤擔任教練，楊因病過世，楊妻一肩挑起帶隊重任，女兒楊孟頻加入舉重隊成員，她兼顧舉重與學業、幫母親分擔家務與舉重隊管理，12日獲得台南市長黃偉哲頒發總統教育獎市級初選特優。

楊孟頻現為國3生，出身舉重世家，父母都是舉重教練，父親在她小學時即因癌症過世，由母親單獨扛起學校舉重隊，為減輕母親的負擔，她放學後舉凡洗衣煮飯、照顧弟妹課業學習與長輩生活照顧。

楊孟頻為了承襲父親遺願，加入舉重隊，協助母親管理校隊，每天除了舉重練習，另把握下課與午休時間，向師長求教課業，晚上休息時，自己上網站的線上系統學習。

楊孟頻的舉重成績名列台南市冠軍、全國賽亞軍，學業成績保持在班級前3名。她期許自己能未來成為運動物理治療師，背後協助國家優秀的運動員們站上國際的舞台。

黃偉哲12日頒獎表揚2022年總統教育獎19位市級特優學生，今年獲獎的19人中，台南市國中、國小各推4人參加全台評選，南新國中方子晏及永福國小盧懷宇在教育部複審中脫穎而出，是獲選全台總統教育獎18人中的其中2人。

台南市評選出市級總統教育獎的19位學生中，其中8人獲特優，11人優等，許多來自清寒、單親家庭，仍不乏逆境刻苦的事蹟故事，從小體驗喪親之痛的楊孟頻即是其中之一。獲教育部2022總統教育獎方子晏與盧懷宇，8月將赴總統府接受蔡英文總統表揚。