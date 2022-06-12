陳時中確診！最新身體狀況曝 陳宗彥暫代指揮官

中央流行疫情指揮中心今（12）日上午表示，指揮官陳時中上午自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。陳時中確診消息傳出後，引爆Ptt網友熱議，其中多數網友卻都ㄧ面倒，並酸陳時中是否想轉跑道去參選北市長了？

總統府發言人張惇涵指出，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復。

中研院生醫所研究員何美鄉4月時曾經表示，打完三劑疫苗的人，可以把Omicron病毒當成第四劑疫苗，在朋友之間視為「祝福」。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞5月也曾說，確診者康復後，3個月內若未出現症狀，即使接觸確診者也無須再次匡列，被外界稱為「無敵星星」。

PTT網友引述何美鄉的話，祝福陳時中早日康復！但卻有更多網友酸言酸語，虧陳時中身為指揮官竟確診；也有人說，這下要選台北市長的人都確診了，包括蔣萬安、黃珊珊、陳時中。也有網友推測，陳時中可以順勢因病請辭，過一陣子就宣布參選市長。