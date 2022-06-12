特首林鄭月娥將於月底卸任，形容自己5年任期是「大上大落」。她說，從7月1日之後香港發生的事與她無關，有如釋重負的輕鬆感覺，對自己的公務生涯感到安慰、自豪和無悔。她稍早前出席任內最後一次答問大會時，指已交出無愧於自己的成績表，為42年公務生涯畫上完整句號。

香港經濟日報報導，林鄭月娥今早（12日）於電台節目中表示，自己即將離任，知道7月1日之後香港發生的事與她無關，有如釋重負的輕鬆感覺，是其他人難以想像，認為沒什麼捨不得，希望之後可以多休息。

她說，「知道7月1日之後香港發生的事都與我無關，那種輕鬆的感覺你們很難想像......以往每晚都要將手機，不只是一部手機放到床頭，會有無形的壓力，而退任這個可以解除，想瞓到幾點就瞓到幾點......希望7月1日之後可以多點時間休息。」

林鄭對自己的公務生涯感到安慰、自豪和無悔，說自從踏出校門後一直在政府服務，是一個好的歷程。

她形容自己的5年任期是「大上大落」，指由2017年上任至2019年中爆發「黑暴」前，她有兩年相當充實和成功的工作，包括開通了多項大型基建，例如高鐵、港珠澳大橋等，亦曾帶隊上北京慶祝改革開放40周年等。

不過，她對在任期的下半部不能持續做有關工作感到可惜，但強調最主要原因非「黑暴」，而是新冠疫情令她不能離境。

香港電台報導，林鄭月娥寄語下屆政府官員，必須要有大局觀、國家觀念、國安意識，最重要是有不畏鬥爭的精神。她說，自己不是一個善於鬥爭或樂於鬥爭的人，但有時不得不鬥，如果別人來搞香港，惡意批評、誣衊香港，甚至利用香港來誣衊國家，作為特區官員一定要勇於鬥爭，將事實講清楚或採取行動。

林鄭月娥表示，5年前接受中央委任時，曾很坦白向中國國家主席習近平表明自己是從政府制度培訓出來，行政經驗豐富，但政治意識、國安意識及地緣政治大局觀，真是「欠一大截」。但經過5年任期，對這些事情或多或少都多了一些體會，如果處理不當，香港真的可以成為國家安全的缺口。

對於被美國制裁，林鄭月娥表示，這令她與家人的關係可能更加緊密，因為有同仇敵愾的團結，丈夫見到太太、兒子見到母親被人這樣欺負，就更加維護和支持她。

林鄭對美國的制裁感到很憤怒。她說，香港官員只是維護國家安全，非常合理，但美國竟然實施制裁，很難向國際社會交代。她很感激其餘11名被制裁的官員緊守崗位。