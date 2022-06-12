女星邵岱兒（Debbie）因擁有甜美臉蛋與超火辣的魔鬼身材，加上畢業於英屬哥倫比亞大學（UBC）金融系的高學歷，讓她因此被封為「學霸女神」。而經常透過社群分享辣照及自創品牌穿搭照的她，近日再度PO出自家設計的泳裝照，大方展現凹凸有致的火辣身材，令網友看了臉紅心跳。

邵岱兒11日在個人IG上PO出貼文表示「準備出發去曬太陽，這款泳裝因為疫情缺貨半年 補貨終於到了，久等了，都是現貨陸續出貨中」一旁也曬出兩張泳裝辣照。照片中只見她穿著一件胸口挖空的交叉繞頸比基尼，與同款式小褲，大方站在鏡子前大方秀出兇猛的半球曲線及結實的腹肌，令網友看了直噴鼻血，紛紛留言「超辣，我愛夏天」、「好好看」、「這套厲害」、「女神午安喔 好辣這泳裝」引發話題。

事實上，邵岱兒在去年11月也曾穿過類似的泳裝現身，只是當時的泳衣胸下多了一條線，加重了視覺上的效果，在當時同樣引發網友熱烈討論。另外，目前人正在美國的邵岱兒，不久前也曾曬出在海邊享受陽光、沙灘及美食的短片，詢問網友「已驗證 你們喜歡reels（影片）還是照片？」而當時的她穿著白色短版上衣搭配牛仔短褲，但胸前只扣了一顆扣子，使飽滿美胸及腹肌曲線若影若現，同樣辣翻一票網友，直呼「我們喜歡的是妳」吸引超過2萬人點閱觀看。