中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增50,657例COVID-19確定病例，分別為50,643例本土個案及14例境外移入；另確診個案中新增163例死亡。

指揮中心表示，今日新增之50,643例本土病例，為23,945例男性、26,684例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為臺中市(7,734例)、高雄市(7,250例)、新北市(5,772例)、臺南市(4,846例)、桃園市(4,454例)、彰化縣(4,384例)、臺北市(3,331例)、屏東縣(2,190例)、南投縣(1,300例)、新竹縣(1,211例)、苗栗縣(1,136例)、雲林縣(1,124例)、嘉義縣(1,061例)、新竹市(1,016例)、宜蘭縣(940例)、花蓮縣(664例)、基隆市(663例)、嘉義市(647例)、臺東縣(579例)、澎湖縣(195例)、金門縣(117例)、連江縣(29例)。

指揮中心指出，今日新增163例本土病例死亡個案，為91例男性、72例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、151例具慢性病史、110例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月3日至6月9日，死亡日期介於5月25日至6月9日。

指揮中心說明，今日新增14例境外移入個案中，為7例男性、7例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，自美國(1例)移入，另13例感染國家調查中。入境日介於今年6月10日至6月11日。