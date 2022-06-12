剛靠著大谷翔平止敗的天使接著又碰上國聯東區霸主大都會，天使輸掉系列賽首戰之後，隨即在12日扳回一城。大谷翔平擊出個人本季第13轟，棒子甦醒的「神鱒」卓奧特（Mike Trout）單場雙響炮，兩人同時繳出3安猛打賞，天使以11比6擊退大都會，暫時讓大都會停在39勝。

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此戰天使馬爾許（Brandon Marsh）打前鋒，卓奧特第二棒，大谷翔平第三棒。首局馬爾許四壞上壘，大谷擊出二壘打攻下第1分，並且藉著對方傳球失誤跑到三壘。第四棒安森尼阮棟（Anthony Rendon）再一支二壘打送回大谷。

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第4局卓奧特撈起一顆偏低的變速球轟成陽春炮。大谷安打上壘，但是隊友沃許（Jared Walsh）後來擊出安打，大谷衝本壘失敗遭觸殺。第5局卓奧特二壘打，大谷抓住第一顆滑球出棒成為平飛全壘打，一連3個打數都有安打！大都會先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）提前退場。第6局卓奧特又補了一發兩分彈，攻擊指數1.036攀升回聯盟第2，僅次於洋基賈吉（Aaron Judge）。

第9局大都會展現韌性連打4分，包括菜鳥卡立爾李（Khalil Lee）的3分彈，但還是無法追回9分差距。大谷翔平此戰4打數3安打3打點，打擊率升至0.255，暌違半個月再度跨越0.250門檻。卓奧特也是3安打3打點。

沃許是則更猛的5打數4安打3打點，甚至在第8局跑出最困難的三壘打，締造了「完全打擊」！大谷則是一壘打、二壘打、全壘打，還差一支三壘打。光是這3人就貢獻了9分與10支安打。