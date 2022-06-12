中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天確診，震驚全台，而他打的三劑疫苗組合也引發外界好奇，根據陳時中之前的公開說明，他前兩劑打AZ，第三劑追加劑打高端，而根據長庚醫院3月17日公布的國內首份追加劑接種成效研究，前2劑打AZ的人， 第三劑打莫德納中和抗體上升倍數最高，BNT次之，高端最低。

身為防疫最高指揮的陳時中今快篩陽確診，引發民眾關注，根據指揮中心最新統計，今年1月截至5月中旬，完整接種3劑者已有近40萬人確診，突破性感染率為3.03%，大部分都是感染Omicron。

陳時中確診前已打滿三劑疫苗，第一劑AZ是去年3月22日在台大醫院接種，之後第二劑也是打AZ，今年2月為了鼓勵民眾接種第三劑，陳時中選擇打國產高端疫苗，接種日期為2月24日，距離染疫已近4個月時間。

林口長庚醫院3月17日發表全國首份「新冠疫苗追加劑接種研究成果」，發現不管打哪一種廠牌的疫苗當追加劑，皆可有效提升受試者體內抗體生成，對抗Omicron變種病毒，但中和抗體濃度則各有差異。

長庚研究結果顯示，前兩劑打AZ者，施打完第3劑後的第28天，中和抗體上升倍數以莫德納全量47.7倍最多，莫德納半量39.8倍次之，BNT是32.2倍，高端最低，僅12.7倍。

陳時中今天確診消息曝光後，在PTT上引起討論，「不是說疫情穩定了，穩到自己中」，但也有人表示「天然的第四劑，加油！」、「恭喜得到無敵星星」。