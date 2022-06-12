北京「天堂超市酒吧」傳播鏈感染擴大，過去一天新增65例新冠本土病例，單是「酒吧」密切接觸者就超過6000人。
北京市衛生健康委員會統計，新增的個案，包括34例本土確診病例(當中1例無症狀感染者轉確診病例)和31例無症狀感染者，無新增疑似病例；無新增境外輸入確診病例、疑似病例和無症狀感染者。治愈出院24例。
北京市商務局發布新版《餐飲行業新冠疫情防控指引》，要求餐廳嚴格查驗進店顧客健康狀況，餐廳入口應設置專人負責查驗，同時提倡預約就餐、叫號等候、非接觸式點餐結賬，就餐人員離開餐桌時須佩戴口罩，全面推行公筷公勺，提倡推廣分餐製。
而上海則新增29例本土病例，當中19例屬無症狀感染者，其中7例確診病例和18例無症狀感染者在隔離管控中發現。新增境外輸入確診病例1例和無症狀感染者3例，均在閉環管控中發現。
此外，北京今天起再調降新冠核酸檢測及抗原檢測價格。核酸單樣本檢測由19.7元（人民幣，下同）／次下調到16元／次，混合檢測3.4元／人份不變。抗原檢測費由3.5元／次下調到2元／次，加試劑盒抗原檢測總費用不超過6元。
各有關機構應嚴格落實價格政策，單純進行核酸或抗原檢測的不得收取門診醫事服務費。
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