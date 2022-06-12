台南市仁德區中洲路501巷1棟鐵皮工廠12日下午1時9分傳出火警，火勢猛烈，250坪廠房面燃燒，鐵皮牆被燒紅，紅磚牆被燒黑，從外觀幾乎可透視屋內大火，濃煙漫天在國道一號仁德路段即可見，台南市消防局出動18車28人灌救，幸無人受傷受困，四周灑水防護避免延燒。
台南市消防局12日下午1時許獲報，稱仁德區中州路上一間鐵皮工廠失火，立即出動20車40人救援，目前仍在全力搶救中。
台南市仁德區中洲路501巷1棟鐵皮工廠12日下午1時9分傳出火警，火勢猛烈，250坪廠房面燃燒，鐵皮牆被燒紅，紅磚牆被燒黑，從外觀幾乎可透視屋內大火，濃煙漫天在國道一號仁德路段即可見，台南市消防局出動18車28人灌救，幸無人受傷受困，四周灑水防護避免延燒。
台南市消防局12日下午1時許獲報，稱仁德區中州路上一間鐵皮工廠失火，立即出動20車40人救援，目前仍在全力搶救中。
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