台南市仁德工廠大火，濃煙瀰漫天際。（台南市消防局提供／程炳璋台南傳真）

台南市仁德區中洲路501巷1棟鐵皮工廠12日下午1時9分傳出火警，火勢猛烈，250坪廠房面燃燒，鐵皮牆被燒紅，紅磚牆被燒黑，從外觀幾乎可透視屋內大火，濃煙漫天在國道一號仁德路段即可見，台南市消防局出動18車28人灌救，幸無人受傷受困，四周灑水防護避免延燒。

台南市消防局12日下午1時許獲報，稱仁德區中州路上一間鐵皮工廠失火，立即出動20車40人救援，目前仍在全力搶救中。

台南市仁德區一處鐵皮工廠12日下午1時許起火，濃煙在國道一號仁德路段即可見。（翻攝自高公局）