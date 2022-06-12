趙正平日前錄《小明星大跟班》時，被爆凶狠的螢幕形象其實都是假的。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（13日）晚10點播出「當正義魔人遇上怕事佬！你們倆真的是朋友嗎」，節目來賓大根爆趙正平凶狠的螢幕形象其實都是假的。

大根表示兩人住附近，趙正平有時聚會結束會載他回家，某次牽車，車旁有兩團黑衣人互相叫囂，趙正平竟問他「從這邊走回家要多久」，大根虧趙正平連車都不要了，還要他去牽車。趙正平急忙解釋怕自己長相會被誤會來「參戰」，「我心裡想說大根被打過，而且真發生什麼事情，你年輕又跑得快。」此話一出，氣得大根直喊：「我是『打過且過』嗎？」

不過， 正義感十足的大根，被趙正平反控破壞好友姻緣，「有個朋友一直沒有結婚，就問我這邊有沒有人可以介紹？我們就約KTV，可是我這個人嘴比較笨，想說不知道講什麼會很乾，我就找大根來帶氣氛，但酒喝著喝著，男生就對女生有肢體接觸，大根就出來幫女生擋酒。」

大根也補充當時女生已經嚇得不知道該找誰求救，在場來賓則都對大根的仗義很讚賞，但趙正平繼續描述：「男生一直要送她回家，我想說這樣危險，大根就跳出來說我先送她上車，再上來繼續玩，但這一送10分鐘都沒上來，大根就回簡訊給我說他覺得那個司機長得也很危險，所以乾脆直接送那個女的回家，結果3天後他就跟那個女的在一起了。」反轉結局讓眾人傻眼。

夏乙薇也有替好友出頭的經驗：「我們一群朋友出去，其中有個女生是記者很喜歡報她的消息，所以我就覺得要保護她，吃飯時我就看到好像有人在偷拍，我去跟那個人講，對方就跟我吵起來。」但這處理方式讓主持人吳宗憲覺得不妥，認為藝人應該與人為善，他分享自己如何防狗仔偷拍：「以前狗仔有人是領我薪水，狗仔的車號、今天要去哪裡，我會第一個知道，所以我才不會被抓！」這話讓Sandy相當震驚：「我們家車子儀表板有貼一整排車號，我現在才知道那是狗仔的車號！」

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