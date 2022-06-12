胡瓜等藝人看到橄欖球隊的魁梧身材都露出恐表情。（民視提供）

胡瓜和其他男藝人奮力推車。（民視提供）

羅承軒（左）和橄欖球隊同學比賽，一下子就遭撞飛。（民視提供）

胡瓜（左）阿翔（又）看到橄欖球隊同學身材都驚訝不已。（民視提供）

民視《綜藝大集合》日前前往台南市永康大橋代天府進安宮，由「永康之光」大橋國中的啦啦舞蹈隊表演開場，身為全國啦啦隊錦標賽「嘻哈團體小組」五連霸的冠軍隊伍，展現了乾淨俐落的高難度表演，讓現場觀眾都看得目瞪口呆，表演結束後，胡瓜便提議要體驗剛剛的舞蹈姿勢，他先是下腰讓藝人斐棋以側翻的姿勢翻過去，誰知頻頻失敗，最後在同學們的指導下才成功，胡瓜最後站起時扶著腰嘆：「不容易」。

製作單位還特地邀請六信高中的橄欖球隊，每一位同學得身材都相當魁梧，其中「二位橄欖球員」特別表演推卡車，卡車上站滿籃籃及女藝人們為他們加油，身為綜藝大哥的胡瓜自然不能輸，便親自帶頭與4位男藝人對抗，超級需要體力的活動，也讓他們忍不住直呼橄欖球員太勇猛了。

此外，橄欖球員們也展示一連串的表演，其中包括「擒抱」、「鬥牛」等橄欖球的衝撞示範，胡瓜也派出當天錄影身材最壯碩的羅承軒跟其中一位橄欖球隊的同學，示範橄欖球基本的防衛戰術，誰知橄欖球隊同學輕輕一撞，羅承軒便往後退好幾步，讓阿翔大喊：「不要綜藝效果」，羅承軒驚訝的說：「同學的速度快到我都還不及使力，就被撞出去了」，為了挽回顏面，胡瓜再次提出挑戰，讓郭忠祐、羅承軒及余思達對上橄欖球隊的同學，教練安排上場同學時竟下狠話：「我派2位同學就可以了」，此話一出，讓現場觀眾一陣暴動，胡瓜嚇得趕緊說：「那2位同學不要太壯！」

2位被選中的橄欖球隊同學一站出來，藝人群的氣勢瞬間掉下來，胡瓜也被同學的身材震驚到喊：「教練，我剛說不要太壯的同學」，3位藝人對上ㄉ位同學挑戰擒抱，胡瓜的哨音剛吹不到2秒，2位同學已經將3位挑戰藝人推出線外，讓胡瓜及現場所有人都震驚不已，阿翔也趕緊喊暫停：「我們完全沒辦法跟同學們比，他們身材都太魁梧了！」超真實爆笑挑戰讓眾人笑歪腰。