國內疫情升溫帶動消費者外送需求，台灣達美樂因應近期外送需求增加更為明顯，除延續無低消限制的0元免外送費措施外，即日起再祭出一系列外送優惠服務，每周二、周六提供大／小披薩買一送一外送到家服務，希望協助解決消費者居家用餐的大量需求。

台灣達美樂表示，今年以來外送訂單平均成長約10～15％，近期由於全台疫情升溫，使更多消費者需求轉向外送服務，尤以5月中旬後全台陸續居家遠距教學，使外送需求量增加更為明顯。

對此，達美樂積極回應消費者及市場需求，以持續提供高品質且符合食品衛生安全的產品，並透過全台門市持續0元免外送費服務，無論訂單金額大小都能替消費者外送到府，無須多支付任何外送服務費。

同時，台灣達美樂即日起推出每周二及周六推出9吋小披薩、12吋大披薩「外送」買一送一服務，內含多種四喜系列披薩，還有多種副食、甜點、飲料可搭配，讓消費者可一站購足並外送到家，解決居家備餐大問題。