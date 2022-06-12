新北市1對夫妻將5個月大的男嬰託給保母照顧，怎料男嬰卻突因翻白眼意識不清送醫，導致腦傷、發展遲緩，保母辯稱自己未做出任何傷害男嬰的行為，但曾因上廁所太急將男嬰從高處放下，士林地院依業務過失傷害罪判保母有期徒刑4個月，得以易科罰金，案經上訴二審，維持原判決，駁回上訴。

據判決書指出，新北市1對夫妻將5個月大的男嬰給保母照顧，怎料保母於108 年5 月數次在未注意男嬰頭、頸部支撐之情況下，導致嬰兒左側急性硬腦膜下出血、右側慢性硬腦膜下出血以及視網膜出血等傷害。保母發現男嬰出現翻白眼、意識不清等異狀，立即通知家屬並將男嬰送醫急救。

保母否認有業務過失傷害之犯行，並表示男嬰出現翻白眼意識不清那天，送來給她照護時並無任何異狀，並未對男嬰做任何摔、丟、劇烈搖晃之行為，平常將男嬰放到和室地板的床墊上時，也是整個身體彎下，手貼著放在床墊上。

經送醫治療後男童有腦部發展遲緩現象，根據電腦斷層顯示，男嬰腦部有受到反覆且多次受傷，父母突想起保母曾坦承有因著急上廁所，而將他從較高的地方放下，醫院研判受傷時間，認為男嬰傷勢應與保母有因果關係。

法官認為，保母疏忽應隨時在注意男嬰的頭、頸部支撐之情況下照護嬰兒，過失程度實非輕微，但並無證據顯示保母是故意、蓄意為之，依業務過失傷害罪，處有期徒刑4月，得以易科罰金，檢察官認為判決太輕提起上訴，遭高院法官因無證據顯示保母故意傷害男嬰故駁回上訴，維持原判決，全案定讞。