程予希為演運動員特地曬黑。（鄭任南攝）

王瞳開心還能飾演22歲的青春大學生。（鄭任南攝）

沈建宏被導演下令為戲增胖。（鄭任南攝）

吳東諺笑說當了15年運動員，終於可以飾演運動員。（鄭任南攝）

《決勝的揮拍》以羽球運動為主軸推動故事，除了感情戲還有懸疑元素。（鄭任南攝）

演員謝佳見、程予希、王瞳、吳東諺、沈建宏今出席最新戲劇《決勝的揮拍》開鏡記者會，該劇是台灣、馬來西亞電視台共同合作，以羽球運動作為主軸推動故事線。今年42歲的謝佳見飾演「博士生」在大學當羽球教練，為此平時都在吃喝玩樂的他，2個星期內減重5公斤，每天跳繩、快跑，且滴酒不沾，現在體態相當緊實，即使再2天就要過43歲生日，他還是把持原則謝絕朋友邀約，卻笑問：「但吃一點蛋糕總可以吧？」

女主角程予希體態纖細白皙，為戲她做的最大功課除了羽球訓練，就是努力把自己曬黑，讓膚色看起來像運動員一樣健康。而飾演程予希閨密的王瞳表示很開心自己還可以演22歲大學生，雖然導演沒特別要求，她還是刻意減了3公斤，「程予希太纖細了，我不想佔那麼多畫面。」

先前艾成自曝拉著王瞳的手講遺言，王瞳說當下真的很想睡覺，「那時候我們快確診體力有差，他就一直把我搖醒，我還是有替他禱告啦。」而艾成說如果自己走了最捨不得狗和老婆，王瞳被排在第2順位，她笑說其實是第3順位，他的麥克風才是第1順位，「如果他沒結婚應該會抱著麥克風睡覺吧。」

謝佳見和程予希生日都快到了，謝佳見的生日願望是想去韓國玩，但因為疫情已經3年沒回馬來西亞，卻想先飛韓國？他趕緊解釋：「因為韓國比較近，回馬來西亞要飛4個半小時，還得轉機，且想要去韓國購物。」而程予希許願今年能夠談戀愛，「單身超過1年了，覺得今年可以試試，希望對方幽默，年紀大一點比較聊得來。」謝佳見說自己以工作、朋友為重，沒辦法把感情放第一，但如果認真戀愛就會一頭栽進去，「全世界都會找不到我喔。」

《決勝的揮拍》也預告謝佳見將會與奧運金牌選手「麟洋配」的王齊麟、李洋以及羽球王子王子維有對打戲，令人期待。而主要演員群中已有3人確診後康復解隔離，包含吳東諺、王瞳、沈建宏。劇組的防疫嚴實，3天就會快篩一次，製作人戎俊義還幽默表示：「演員真的已經準備好了，有3個人都拿到『無敵星星』了。」