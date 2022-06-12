日本42歲流行樂天后濱崎步，近來發行藍光DVD及新曲，打扮成埃及豔后亮相新專輯，卻被網友意外發現，濱崎步宣傳造型和星座國師唐綺陽，竟有好幾分相似之處，她本人耳聞也幽默發文，吸引4萬人狂讚認同「撞臉說法」，直呼「唐老師這人就是妳呀！」引起網友一陣熱議。

早期，天后濱崎步1998年憑藉單曲《poker face》出道，隨後憑藉百變造型和獨特唱腔，迅速走紅演藝圈，今(2022)年她正式邁入樂壇24年，因此推出紀念藍光DVD，並拍攝埃及豔后做為主打寫真，眼神透露出她的性感迷人風采。同時這套扮相也是7月新曲《Summer Again》宣傳造型，粉絲相當陶醉其中。

濱崎步埃及豔后造型絕美。(圖/濱崎步 IG)

這套埃及豔后造型曝光後，眼尖台灣網友就指出和國師唐綺陽很像，唐綺陽也在臉書順勢推出濱崎步的照片，說道「這是濱崎步！（怕你們以為是我）」隨後立刻幽默自嘲「並不會」、「趕緊趕緊減肥了」網友們看了都覺得像，「完全以為是唐老師」、「這是唐老師很重要說三遍」、「老師妳騙人這是妳啊也太像」。

唐綺陽再曬手部對比照片。(圖/唐綺陽 臉書)

另有部分網友說像人氣女歌手謝金燕，她也馬上打趣回應：「原來我是明星臉又像濱崎步又像謝金燕(撥瀏海)，現在只要剪瀏海的都有嫌疑（福爾摩斯上身～），我要帶你們去看眼科」此外她也上傳手部對比圖並說「其實是我們只有手像」再度笑壞眾網友。