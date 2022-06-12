預防確診變成中重症，務必把握五天黃金投藥期，口服抗病毒藥物，主要有Paxlovid及Molnupiravir兩種。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

南投縣今（12日）新增確診人數1300例，疫情攀上高原期，縣府衛生局表示，這一波疫情，南投縣確診者近3萬5千例，且已有186人轉成中重症，其中59人已經身亡，統計顯示中重症確診者以老人佔8成居多，衛生局長陳南松呼籲，只要發現確診，經醫師評估需給「抗病毒藥物」，請民眾務必把握五天黃金投藥期，嚴防轉成重症，降低死亡率。

中央流行疫情指揮中心12日公布南投縣確診人數1300例，截至6月11日南投縣累計確診人數3萬4998例，居家隔離人數2408例，12日已解除隔離1727例，居家照護人數1萬83例。

陳南松分析，南投縣目前每天新增確診人數約1500人，病毒已經無處不在，這一波疫情，南投縣確診者近3萬5千例，且已有186人轉成中重症，由專責醫院約收治，其中59人已經身亡。統計分析顯示，南投縣186位中重症確診者，男生有110人，女生70人，比例是6比4。中重症確診者以老人居多，年齡65歲以上佔了八成。沒施打或未打滿3劑疫苗者，約佔6成5。

陳南松表示，預防確診變成中重症，把握用藥期很重要，民眾可透過視訊診療，請醫生確認並開立藥物，趕快治療。目前南投縣配置口服抗病毒藥物充足，104家醫事機構都有儲備，包括10家醫院、13鄉鎮市衛生所、40家基層診所及41家社區藥局都有供應。

另，仁愛及信義偏遠地區，確診人數超過1500人，衛生局除了透過衛生所配置口服抗病毒藥物，也透過巡迴療療車，將藥物配置到最底層的衛生室，只要醫生認為有必要，隨時可調度因應。

截至6月11日，醫生開立Paxlvoid處方有4500人；Molnupiravir處方有910人，兩種藥物合計己開立處方 5410人。其中Molnupiravir主要提供給有血液透析、管灌病人、思覺失調等無法使用其他藥物的病患使用。目前一般確診者以Paxlovid為主要用藥。