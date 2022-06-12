北投警分局逮捕3名20多歲的男子涉嫌追討債務而犯下妨害自由等案。（翻攝畫面）

北市9日凌晨1時許爆發3惡煞為了追討150萬賭債，在新北市三重某商務旅館將人擄走，23歲廖姓被害人以LINE通知母親籌錢，廖母連跑新北市、北市3處警分局報案，直至早上8時許，板橋警分局沙崙派出所員警想出妙招，拿出「冥國銀行」的千元玩具鈔，讓廖母自行「釣」出嫌犯，再由案發地警方介入，逮捕張嫌等3人，並起出玩具鈔，訊後依妨害自由、恐嚇等罪函送新北地檢署。

廖母9日凌晨1時許，接到23歲兒子以LINE訊息通知，聲稱他和朋友在德州撲克賭場輸了150萬，3人被張男押走，廖母心急如焚立即向警方報案，樹林警分局受理失蹤人口並緊急定位，發現人在士林夜市，廖母又趕到文林派出所，陳嫌等3人已將人押往他處，廖母返家等候，直到早上8時許，又前往板橋警分局沙崙派出所報案。

沙崙所告訴廖母，他兒子被擄去台北市，要先約出嫌犯，交由轄區分局以最快速的方式逮人，但廖母擔心萬一見面沒拿出錢而激怒嫌犯，會不會連她也被擄走，派出所員警急中生智，拿出派出所早有準備，用於詐欺面交的玩具鈔，上面還印有「冥國銀行」充當贖金，交給廖母用於釣出嫌犯，並告訴她，看看到兒子後立即撥打110報案，轄區分局會迅速到場逮人。

廖母隨即與張嫌等相約在洲美橋下方河堤交易，雙方見面，張嫌立刻發現是贖金原來是玩具鈔，驚覺遭設局擔心又警方埋伏，即分乘2輛轎車逃逸，並將廖母留在現場，途中將被擄的3人丟包在路邊，轄區北投警分局獲報，9日晚上10時，循線逮24歲張姓主嫌以及22陳姓、23歲李姓共犯到案，並在張嫌身上扣得「冥國銀行」玩具鈔，依恐嚇取財、妨害自由等罪送辦。