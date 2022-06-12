第2輪實名制快篩購買辦法。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣12日新增1211例新冠肺炎本土案例，分別為590名男性、621名女性，年齡分布0至95歲，12歲以下177位、65歲以上127位，多數集中在18-64歲青壯年為主，約占70％，無症狀者有1196人，約占99％。自13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，提升購買方便性。

新增1211例本土個案分別分布在竹北市428例、竹東鎮244例、湖口鄉139例、新豐鄉110例、新埔鎮81例、關西鎮62例、芎林鄉38例、橫山鄉22例、寶山鄉21例、北埔鄉23例、峨眉鄉6例、尖石鄉22例、五峰鄉15例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離1552人、居家照護列管人數7540人。

衛生局呼籲民眾13日起，家用抗原快篩試劑實名制購買取消單雙號的限制，不需依身分證字號尾數單雙號進行分流，民眾可自行依需求選擇購買日期，提升購買之方便性。第二輪家用抗原快篩試劑實名制販售已自6月6日實施，持有健保卡或居留證的民眾，無年齡限制，每人均可購買。販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑實名制健保特約藥局及衛生所。

衛生局指出，民眾如出現咳嗽、發燒、流鼻水等疑似症狀或曾與確診者接觸時使用快篩試劑，如檢測呈陽性不用慌張，請將陽性檢測片和健保卡放一起拍照，透過視訊診療醫師評估，若對確診沒有共識，則請全程戴好口罩並攜帶密封包裝好的陽性檢測片自行前往新竹縣7家醫院防疫門診或公費PCR診所進一步評估診療。

疫苗接種資訊方面，新竹縣各合約院所、衛生所持續提供新冠肺炎各廠牌疫苗接種服務，本月12日起至17日規畫多所衛生所預約或隨到隨打接種，請鄉親多加利用。為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者踴躍接種疫苗，自28日起除原先針對設籍竹縣長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，新竹縣校園接種莫德納場次雖已結束，尚未接種疫苗的6-11歲學童仍可由家長帶學童至新竹縣6-11歲Moderna COVID-19疫苗接種合約院所預約接種。