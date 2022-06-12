（14:50更新，補充最後戰果）BWF超級500系列印尼羽球大師賽今天（12日）為決賽日，男單冠軍賽寶島一哥周天成對上現任世界第1安賽龍，在「第2主場」出賽的小天，面對決賽比較緊繃，加上已經連續3天經歷三局大戰勝出消耗不少體力，最終周天成10比21、12比21飲恨，無緣個人本季首冠，不過亞軍仍是個人本季目前最佳。

這一戰之後，安賽龍生涯對周天成累積15勝2敗，也取得雙方對戰6連勝，賽後頒獎典禮上也有個有趣的小插曲，因為新冠肺炎疫情關係，現在都由選手自己從頒獎人手上的置物盤自己拿獎牌掛上，由於現場燈光、反光關係，先拿獎牌的周天成仔細觀看、花了點時間確認哪一面才是自己的獎牌，和安賽龍因為這個有趣的插曲相視而笑。

以拚戰精神、出色球技受到印尼球迷支持的周天成，昨天準決賽賽前還和球迷有互動，今天開局周天成較為緊繃，比較少和現場球迷互動，不過印尼球迷還是熱情加油，在小天有攻擊機會時喊聲集氣，不過開賽較為緊張的小天讓安賽龍連得5分而陷入苦戰，該局最大曾落後到13分，僅17分鐘安賽龍就先下一局。

第2局周天成重振旗鼓，雖一開始2比6落後，小天持續尋求突破及改變打法、節奏來破壞安賽龍的攻守，讓安賽龍打出數個在後場底線出界的球，小天也出現過一記擦網過幸運球，靠著連得4分追上，讓他更添信心，現場球迷也不斷高呼「周天成」為小天加油，這一局雙方分數咬得緊，小天也曾領先過，可惜在連續兩分掛網後，安賽龍還是以11比9優勢進入技術暫停休息。

這場比賽兩人展現高手對決的激烈對抗，好幾分都是多拍來回，也消耗兩人不少體力，第2局技術暫停後，安賽龍持續在攻守都有不錯發揮，讓周天成再度陷入落後追趕的考驗，先出現冠軍點的安賽龍以直線攻擊搶分，結束41分鐘的對抗，安賽龍獲勝後先跪坐在地揮舞雙手慶祝，再到網前和周天成致意，並在現場球迷歡呼下，開心送出球拍。