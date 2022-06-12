高雄市一名慣竊趙姓男子，經常到六合夜市偷小東西，昨日深夜前往夜市，路過遊客服務中心公廁時，見公廁門口旁有塑膠桶，疑似想將塑膠桶盜走，見桶內裝滿液體，以為裝的是水，便將桶子裡面的液體倒掉，未料桶子裝的卻是鹽酸，當下手腳慘被噴濺的鹽酸燒傷，並且還冒出白煙，令趙男痛得倒地大叫，民眾見狀馬上通報119，救護人員立即趕到現場，所幸送醫治療後無大礙。

據了解，61歲趙男無業，住在六合夜市附近老舊套房，有多項竊盜前科，經常出沒在夜市附近，常常竊取攤販或周邊店家小東西。昨深夜11時許，趙男又前往夜市，路過夜市遊客服務中心公廁時，疑似見門口有塑膠桶，起了竊心，但因桶子內裝滿液體，太重了搬不動，想先液體倒掉再搬。

趙男當下以為桶內裝的是水，想將水倒乾淨，未料桶內裝的居然是鹽酸！趙男被鹽酸濺到手腳，四肢遭鹽酸腐蝕燒灼受傷，而且還伴隨著陣陣白煙，非常恐怖，痛得趙男倒地不停地哀號。路人聽到趙男悽慘哀號，且見傷口冒煙，馬上通報119，救護人員趕緊到現場，先以清水幫趙男手腳沖水，稀釋鹽酸濃度，降低趙男疼痛，隨後送往大同醫院治療。

警方表示，趙男送醫後已無大礙，趙男辯稱想要洗手，用手撈時濺到身上才知道是鹽酸，現場監視器未拍到趙男行竊過程，因此無法依竊盜罪偵辦。