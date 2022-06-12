武陵農場內常見到台灣騷蟬蛻變後，留下殼在樹幹上。（武陵副場長胡發韜提供）

台灣騷蟬透過響亮蟬鳴展開「比武招親」，吸引雌蟬交配達到傳宗接代的使命。（武陵副場長胡發韜提供）

傳統24節氣進入芒種及夏至交替時令！武陵農場副場長胡發韜指出，每年端午、芒種甫過，武陵農場台灣原生種「台灣騷蟬」旋即現身，象徵農場季節轉遞更迭，春天結束與盛夏腳步逐漸到來；台灣騷蟬透過響亮蟬鳴展開「比武招親」，吸引雌蟬交配達到傳宗接代的使命。

胡發韜指出，武陵農場這幾天出現蟬脫殼的畫面，代表夏天已經到來，騷蟬的幼蟲在土裡生活大約7年，靠吸土裡樹根的汁液存活，連續脫殼5次達到5齡幼蟲後，再利用傍晚時刻從土裡爬出來找到最近的支撐物，如常見的樹幹等開始脫殼蛻變羽化成蟬，遊客發現時千萬不要去碰觸，以免受到干擾羽化失敗死掉。

台灣騷蟬經羽化後，生命約只有2到3周的生命，雄蟬透過響亮的蟬鳴，吸引雌蟬「聞聲而至」前來交歡；因雄蟬的叫聲彼此間還會互相較勁，就如同古代的「比武招親」，最大聲的雄蟬能吸引雌蟬前來一親芳澤，雄蟬常會較勁互別苗頭齊鳴，方贏得「騷蟬」之名。

胡發韜說，台灣騷蟬（Pomponia linearis）是台灣特有種的大型蟬，體長約3至5公分，舊名「台灣蜩」，喜於清晨、黃昏時鳴叫，具趨光性，體色主要為暗褐色及淡綠色，身體覆蓋金色鱗毛，二複眼下方經前額形成明顯的淡黃色橫紋，這個品種的雄蟬很能叫，鳴音超大聲且很嘹亮！

胡發韜表示，台灣騷蟬一般於黎明天色暗時，及下午3點至傍晚6點半、陰天會鳴叫，其實蠻吵人清夢；自然環境好生態佳的場域燈光下，總能發現牠的踪影。台灣騷蟬是個很有趣、很大聲的台灣原生種； 6到8月間會現身武陵農場，代表夏天腳步來臨的象徵。