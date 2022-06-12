中央流行疫情指揮中心今（12）日上午表示，指揮官陳時中上午自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，透過通訊診療判定為確診。行政院顧問鄭宏輝聽聞此消息，也希望阿中部長保重身體，並祝早日康復！

中央流行疫情指揮中心今（12）日上午表示，指揮官陳時中上午自覺有相關症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。指揮中心表示，指揮官職務將由副指揮官、內政部次長陳宗彥暫代。

指揮中心說，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由陳副指揮官宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

總統府發言人張惇涵今天午間表示，稍早聽聞陳時中確診訊息後，蔡英文總統認為，陳時中擔任指揮官兩年多來，為防疫工作勞心勞力，幾乎未曾休息，希望陳能夠好好休養、早日康復。

張惇涵表示，總統也相信，陳時中在居家照護期間，仍然會盡心盡責，持續掌握各項防疫重大工作。而指揮中心團隊也會持續堅守崗位，落實各項防疫工作。

行政院顧問鄭宏輝聽聞此消息，也希望阿中部長保重身體，並祝早日康復！