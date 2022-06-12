大陸宣布13日起暫停台灣石斑魚輸入，下一波被禁的可能是午仔魚、芒果、文旦等。國民黨團總召曾銘宗呼籲，中國大陸不要傷害無辜的農漁民，並要求兩岸、蔡政府好好溝通，才能解決問題；國民黨立委李德維也要求，不要一昧只想要咒罵中國大陸，應務實解決問題。

李德維表示，民進黨政府要好好思索，台灣農漁民所面臨農產漁產的問題，從去年到現在包含鳳梨、釋迦、到現在的石斑魚，假如民進黨政府只用罵的就可以解決問題，「我們都支持他去罵」，但是問題解決了嗎？大家看見問題只有更加嚴重。

李德維要求，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與農委會主委陳吉仲等人，必須真正解決農漁民問題，而不是一昧咒罵中國大陸，相信這樣對農漁民只有更多損害，「我們當然希望中國大陸不要因為少數民進黨的人，或者這裡面還有政治問題」。

李德維強調，國民黨團希望保護台灣農漁民的利益，一方面希望中國大陸能夠好好坐下來談，一方面也要求蔡英文政府要確實解決問題，不要只會罵而已。