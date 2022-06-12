孩子的教育不能等，多數家長都相當重視教育及培養，幾乎都會讓孩子去上興趣班，問題是，你願意花多少經費在這上頭？前主播黃馨儀2014年樂嫁「銀杏餐飲集團」小開邱連勝，婚後育有2子Henry與George，她最近上節目，吐露曾讓孩子們補習學騎腳踏車，一堂課就要1400元，後來目睹一幕，直呼後悔「錢白花了」。

黃馨儀婚後淡出主播圈，將心力放在幫助老公事業以及養育兩個兒子上頭，為孩子的教育可說是煞費苦心，額外課程自是不能少的，她近日作客《媽媽好神之俗女家務事》節目，分享有讓兩個兒子另外去上課外課，其中一個項目是「學騎腳踏車」，而這堂課多數人應該不會選擇找專業老師教。

黃馨儀透露，兩個兒子找專業老師學騎腳踏車，一堂課就要1400元，孩子們大概上了3年左右，這內容與價格，讓現場眾人聽了驚訝不已，但黃馨儀強調，老師真的人很好，且不只是單純的教學騎腳踏車，還會帶著孩子們體驗Ｕ型板，甚至去樹林裡探險，課程豐富多元。

直到黃馨儀之後目睹了一幕，就是放假時老公借了Ubike，兩個兒子跟在其後一起騎車，這個畫面讓她後悔了，坦言讓老公帶著小朋友一起騎車玩樂就夠了，「這個錢真的不用花」，佩甄也認同，覺得與讓老師教，親子陪伴的時光反倒更珍貴。