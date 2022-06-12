新竹市12日新增1016名確診個案，今年以來累積5萬1410名確診個案，全市確診比例約為11.4％，目前累積居家照護者為9257人、居家隔離者為2780人。

市府表示，明天（13日）起國、高中、小學、公立幼兒園恢復實體上課，各級都須遵守復課防疫措施。家長可自行評估學童狀況，仍可申請防疫假，不計入出缺勤計算；國三學生畢業前採線上或實體課程，授權各校決定。

另，確診者發病前2日有到校，該班級停班3日；居家隔離實施自主防疫者，於復課前1日快篩陰才可返校。

衛生局指出，明日起家用快篩實名制購買取消單雙號分流限制，可自行依需求選擇購買日期，請攜帶健保卡或居留證至竹市82家實名制健保特約藥局購買，每輪每人均可購買5劑。

另，體育館施打站（公園路295號）下周持續提供符合中央規定接種資格民眾BNT疫苗施打服務，不限劑次、隨到隨打；開站時間為周一至周五上午8時至11時、下午2時至5時；因兒童及成人劑量不同，動線將會分流。

民眾也可於醫療院所開診時間預約接種疫苗：「5-17歲兒童和青少年輝瑞疫苗」、「6-11歲莫德納」。

市府同時提醒，65歲以上老人及55歲以上原住民，於6月30日前接種任一劑次疫苗皆可獲得500元超商禮券及2劑居家快篩試劑，請符合接種資格民眾把握機會，踴躍前往接種。