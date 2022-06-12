【全程影音】酸防疫選戰超前部署 國民黨團批「世界奇觀」：抹黑打壓地方政府｜中時新聞網

中和2歲童「恩恩」確診病逝引起社會關注，指揮中心指揮官陳時中昨說「1922沒有公權力」，國民黨團今召開記者會，痛批蔡政府把防疫當選戰打，口口聲聲大內宣「超前部署」，結果疫情爆發後國人發現，真正超前部署的，只有年底選戰而已，民進黨執政的中央政府，心中只有選舉、政治，根本沒有人民，並允諾願意協助恩恩爸，對1922的不作為提出國賠申請。

總召曾銘宗表示，恩恩案發生的時間序，社會大眾終於明白，恩恩爸爸打電話到1922求助，居然花了168分鐘才通知新北市衛生局，這段期間1922毫無作為、內幕重重、亟待釐清真相。1922延遲處理是有行政責任和刑事責任，但陳時中卻對外稱1922沒有公權力，還質疑立委明知故問，國民黨團再次呼籲陳時中，1922真的沒有執行公權力嗎？難道你的專業有問題嗎？陳時中部長如果不清楚法令，可以問問行政院羅秉成政委和法務部。

曾銘宗認為，建議恩恩爸爸依據《國家賠償法》第4條的規定內容，對1922的不作為，提出國家賠償申請，國民黨團願意全力協助恩恩爸爸，包括法律訴訟。曾銘宗表示，現在是立法院休會期間，9月開議之後，國民黨團會針對1922重大疏失及恩恩案毫無作為，會在立法院相關委員會成立調閱小組，還原事實和真相，還給恩恩爸爸一個交代。

曾銘宗指出，台灣染疫死亡的速度位居全球第二，總統蔡英文政府過去一再宣稱「防疫工作超前部署」，事後證實疫情擴散之後，要藥品沒藥品、要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩，原來所稱的超前部署是大內宣，而近期中央政府動員黨政軍、網軍側翼，猛打地方政府，儼然年底選戰已經開打。

曾銘宗批評，中央政府先行操作政治作戰，在疫情惡化的階段，再利用相關事件抹黑地方政府，「原來蔡政府所謂的超前部署真的有在做，可是超前部署在年底選戰，還有抹黑地方政府的認知作戰」，直言政府心中只有政治跟有選舉、沒有人民，這個政府真是厲害、真是世界奇觀，國民黨團呼籲全民好好檢視，年底用選票唾棄民進黨、教訓民進黨。

針對新北市議員戴瑋姍日前指，新北119不能跳過衛生局直接派車，恩恩才會延誤就醫。國民黨團首席副書記長李德維說，因為地方政府是依照中央流行疫情指揮中心相關防疫指引做事。包含恩恩在內，當地方政府接受中央指引，出了事後中央又緊急修改規定，卻把所有責任推給地方，這是全民沒有辦法接受的事情。