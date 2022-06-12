林姓大學生參加社團聚餐飲酒，和杜姓同學喝醉，以不能騎車為由，借住同行一名女社友及梁姓同學的租屋處。眾人一路喝到半夜三點，大家講好男女分房睡，沒想到林男竟大膽潛入女社友房間性侵得逞，還害女社友懷孕。高雄地院依強制性交罪判林男4年8月，民事部分判賠200萬元，可上訴。

2020年6月，林男和杜姓同學參加社團聚餐，眾人飲酒作樂，因住處較遠，兩人協議借住女社友和梁姓同學的租屋處。四人繼續喝到凌晨3時許，協議女社友睡自己的房間，杜姓、梁姓同學睡一間，林男則睡客廳。

沒想到，凌晨時林男趁著酒意，潛入女社友房間，將房門反鎖後直接壓在酒醉正要熟睡的女社友身上，女社友驚醒大喊「不要鬧了」，住隔壁房的杜姓同學聽到求救聲過來開門查看，林男還故意躺在地板上裝睡。女社友為了避免尷尬，還叫杜姓同學留下來一起睡，但杜姓同學嫌房間太擠，便回房睡覺。

林男等到女社友熟睡後直接下手，強脫女社友褲子，不顧女社友不斷哭喊「不要！」仍性侵得逞。1個多月後，女社友因月經遲遲未來，看婦產科後發現已懷孕5周，氣得傳訊給林男「我懷孕了」，林男竟回「怎麼可能、我有停下來、才剛開始不是嗎」。

事後，林男自知理虧，還不斷傳訊給女社員道歉，還強調「會想盡辦法彌補妳」，女社員也在醫師建議下，服藥墮胎，也對林男提告。

開庭時林男大翻盤，直接否認性侵，還辯稱當時女社友並沒有向敲門查看的杜女求救，他和女社員擁抱、愛撫，覺得對不起女友，才會向女社員道歉。

女社員反駁，林男第一次撲上來，她以為林男喝醉酒在玩鬧，才沒有多想求救。她遭性侵時，隔壁房的杜姓、梁姓同學都已經酒醉熟睡，根本無法救她。

法官查出，林男曾向杜姓同學坦承「有放進去一下下」，也向梁姓同學求救表示「把女社員的肚子搞大」，認定林男性侵屬實，依妨害性自主罪判林男4年8月，該案仍在上訴中。民事部分，女社友強調自己吃藥墮胎後還需求助身心科，向林男求償200萬元精神撫慰金，林男同意賠償，全案仍可上訴。

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