民進黨立委高嘉瑜今（12日）批評，直聘中心成立15年近4億預算，卻長年僅能在3％左右徘徊。（摘自高嘉瑜臉書）

桃園高鐵站旁停車場10日驚傳「雙屍4命」命案，檢警懷疑與移工仲介分潤有關。對此，民進黨立委高嘉瑜今（12日）批評，私人仲介非法亂象頻傳，勞動部卻長期放任不作為，直聘中心成立15年近4億預算，卻長年僅能在3％左右徘徊。

高嘉瑜今透過臉書表示，近日新聞報導移工仲介分潤造成2屍4命，除了突顯移工匯兌市場地下化猖獗外，同時也應省思：台灣長期依賴私人仲介引進移工，卻未提供足夠、對等且透明的就業保障，致使不肖仲介時有以各種手段，直接或間接地剝削移工權益。

她批評，身為主管機關的勞動部，卻長期對此情置若罔聞、束手無策，作為有欠積極，也屢遭監察院糾正，仲介長期向移工違法收取轉換雇主之「買工費」；移工失能近4000萬津貼未領，仲介不維權還助紂為虐逼簽「警告書」；直聘中心成立15年近4億預算，卻僅引進3％左右的移工。

高嘉瑜說，2016年，台灣取消了移工每3年契約結束後需出國1日的政策，雖立意良善，卻未能改善剝削亂象，只因在國內尋求轉換雇主的移工，仍須為了買工作而向黑市裡的仲介和牛頭「買工」；一場面試就動輒5千元、7萬元還宣稱能保證錄取，然而這筆費用卻早已被勞動部多次聲明為違法。

但勞動部的作為就僅止於聲明，據統計，2019年轉換雇主的製造業移工約1萬4000人，而轉換的看護工多達7萬3000人，這些將近9萬人的移工們，都是潛在被收取買工費的對象，但2018、2019年間，卻各只有2件是因仲介違法向移工收取買工費而遭處罰鍰，與媒體、民間團體及印尼官方揭露的情況，均有極大落差。

此外，今年1月的監察院糾正報告指出：職災移工多從事高風險行業，失能率是本國勞工的2倍，但近10年來，移工應申領而未申領或中斷申請失能津貼的金額，竟高達4000萬餘元，足見職災失能移工的法定權益未受保障；職災失能移工若要轉換新雇主，也只能求助仲介，還得再付一次「買工費」。

高嘉瑜說，不肖仲介違規收取高額費用、強迫勞動，再加上移工就業市場各方間所掌握的資訊明顯不對等，導致弊端叢生。相較鄰近的韓國，其透過全面採用「國對國」直聘制度，移工引進均由政府出資的公法人「韓國產業人力公團」負責，並協助包含外籍勞工選工、技能訓練、居留服務、返國服務等，且對外籍勞工的收費項目公開透明，無須再付出任何額外的服務或仲介費用。

她批評，勞動部雖自2018年就成立直接聘僱聯合服務中心，成立15年來、耗費近4億預算所建立的直聘管道，相比透過仲介成案之移工比例，卻長年僅能在3％左右徘徊；勞動部雖稱已有簡化申請手續以降低雇主對仲介市場的依賴，但雇主仍反應直聘有程序耗時、手續繁瑣及容易因疏忽違反法令致被裁罰等而不願使用。

高嘉瑜強調，未來將繼續要求勞動部，強化直聘制度職能與資訊透明平台、完善檢舉制度並提高違規仲介罰則、以及輔導建置非營利就服機構並加速不良仲介退場。