疫情開始緩降了？中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增5萬657例，彰化縣新增4384例，已較昨天少了上千例，疫情似乎從高原期走下坡，彰化縣長王惠美呼籲防疫不可以大意，還要再觀察幾天。

王惠美表示，下周仍停課，目前不考慮採遠距教學到暑假，考量國小升國中的課程銜接問題，後續將視疫情發展滾動修正。

王惠美表示，彰化縣防疫即時訊息及諮詢，可加入彰化縣政府LINE官方帳號，如有疫情相關疑問，請撥打本府防疫專線（04）7531999，或上彰化縣政府全球資訊網，點擊右下方「訊息對話框」諮詢，會有專人為您服務。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，全國有三分之二以上縣市確診盛行率已逾6％以上，尤其是北部疫情升溫已逾10％以上，彰化縣會持續監測觀察，從近期北部的經驗來看，疫情可能會逐漸趨緩。

葉彥伯表示，大家關注確診死亡率，依據陳秀熙教授研究團隊新冠肺炎科學防疫園地，資料統計顯示，Omicron 感染人數達高峰後累積死亡率：每十萬人的死亡人數，以24個國家地區統計，臺灣屬防疫前段班，依序為紐西蘭、日本、澳洲、新加坡，臺灣位居第五名即表示因染疫確診每十萬人死亡人數未達10人；其他國家每十萬人死亡人數大約20至40人；其中香港死亡率高達每十萬人死亡人數近70人。團隊訂出個基準線，希望控制每10萬人20人死亡之範圍，如何控制，端看下半年的防疫。