台北市連日大雨，台北市議員鍾佩玲連續2周接獲陳情，指短短時間就發生4起路樹傾倒事件，不僅導致路上車輛大回堵，甚至砸中公車和民宅，一查才得知是路樹罹患褐根病，她要求相關單位建立監控系統，並針對人潮聚集區提早防治。北市公園處表示，現已派出米格魯偵測犬全面檢視，也會在熱區加強巡查。

鍾佩玲指出，上周大同區景化公園和士林區前港公園雙雙出現樹倒事件，隨後又發生士林區中正路路樹倒塌，整棵壓在公車車頂上，造成該路段大回堵，7日永樂國小又再發生樹倒意外，導致周邊5輛轎車及3戶民宅遭受波及，且中正路為士林區交通要道，平日人車眾多，這次意外雖未波及民眾，但已造成恐慌及不便。

鍾佩玲說，經了解，4起樹倒事件都是因為罹患俗稱「樹癌」的褐根病，不過這種病無外顯狀況、難以預防，但2周4次樹倒事件頻率過高，且皆於交通熱區、校園周遭，造成公共安全問題，她要求市府相關單位，長期建立褐根病監控系統，針對人潮聚集區提早進行防治。

對此，公園處回應，有關中正路、永樂國小樹木倒伏波及車輛及房屋事件，立即請委外巡查廠商於針對案件2處道路進行專業樹木目視觀察，發現病徵為樹木基部褐根病腐朽導致，因腐朽位置在土面下方根系，病徵不明顯肉眼無法提前發現，加上連日下雨土壤鬆軟，才發生無預警倒伏狀況。

公園處說，接獲樹木傾倒案件通報後，廠商立即調派吊車、機具清運，約1小時左右即恢復交通，並將倒樹挪移至路旁分解清運。此2處倒伏樹木位於委託專業廠商巡查路段，相關車輛房屋損失等事宜將由廠商依契約規定辦理理賠。

公園處表示，為盡早發現樹木褐根病病癥，未來將商調褐根病米格魯偵測犬進行全面性檢視、挖掘樹木根系送驗外，管理人員也加強褐根病熱區行道樹巡查每個月至少2次以上，針對熱區做全面檢視，降低樹倒案件發生。