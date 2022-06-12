新竹縣竹東鎮12日有一名竊賊闖入民宅，痛毆8旬屋主，血濺牆面。圖片經變色處理。（翻攝自臉書社團《新竹爆料公社》）

新竹縣竹東鎮12日凌晨發生一起入室竊盜並打傷被害人事件，兩名蒙面及戴口罩的竊賊在凌晨2時許潛入民宅竊取財物，動靜引起屋主注意，屋主前往查看時，兩名竊賊竟動手將高齡80歲的屋主毆打在地，造成被害人臉部撞擊地面受傷流血，還將他反鎖於廁所使之無法求救，鄰居發現不對勁報警，才將屋主救出送醫。

家屬在網路控訴，8旬長輩住家凌晨竟有兩名小偷闖入，其中一人戴面罩、一人戴口罩，搶走長輩的錢包手機等財物就算了，竟狠心毆打老人家，還壓在地上打，用頭撞木頭，行兇完便把滿身是傷的被害人反鎖在廁所，再逃之夭夭，囂張行徑令人髮指。

「真的無法想像這件事就發生在自己親人身上。」家屬控訴表示，偷錢就算了，怎麼可以把80歲老人家打成這樣，根本致人於死地，痛心又難過，提醒竹東的民眾半夜務必鎖好門窗，保護好家人安全，家屬表示長輩因為顱內出血正在醫院觀察中。

竹東分局警方則表示，凌晨2時許獲報後趕抵現場，將被害人立即送醫醫治外，另已組成專案小組展開調查、採證，並調閱周遭沿線監視錄影器，目前已鎖定特定對象積極追緝中。