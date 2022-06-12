隨著出國觀光旅遊即將解封，使得專門被國人使用於出國旅遊消費的「雙幣信用卡」，再度成為焦點，尤其是為了增加雙幣信用卡的使用人氣，不少銀行還更進一步的祭出了現金回饋，包括兆豐、合庫、一銀、中信銀、台新銀、永豐銀等銀行都有對自家雙幣信用卡提供現金回饋優惠，回饋比率視發行銀行及卡別的不同，從1.2％至2.88％不等，有些銀行還再加送海外消費紅利回饋。

目前國內有發行雙幣信用卡的銀行業者共有8家，除了上述6家銀行之外，還包括了玉山銀、國泰世華銀。美元及日圓的雙幣信用卡，是上述絕大部分發行雙幣信用卡銀行的基本配備，此外，包括一銀、玉山、台新、永豐等4家銀行，還另有提供歐元的雙幣信用卡。

對於使用雙幣信用卡，行庫主管認為，最大的幫助在於可以直接由持卡人，預先在最理想的匯價先把外幣給買好，然後消費完之後的刷卡金額不用再換成台幣計算，直接以原幣別從該持卡人的外幣帳戶扣款，因此除了匯價划算，還能省下倘若是消費一般的非雙幣信用卡，必須負擔從外幣匯率換算為新台幣匯率的價差，以及結匯的手續費。

就以國人海外旅遊第一首選的日本為例，現在日圓匯率直直落，民眾一直在留意到底何時買日圓現鈔最為划算，但對此行庫主管則指出，很多人可能會忽略，倘若民眾是使用日幣的雙幣信用卡：「那麼計算匯率將是以『即期匯率』計算，而非『現金匯率』來計算。」因此，同一個時點的匯價將更為便宜，而且同樣享有使用信用卡「延遲付款」的好處。

由於持卡人是先買入日雙幣信用卡是用「即期匯率」來買匯，因此匯價更為便宜。舉例來說，如果用10萬台幣先買匯日圓，倘若是買入日本的現鈔，那麼若用台銀在10日的銀行現金賣匯牌告價0.2237來計算，則可換到44.7萬日圓；但倘若是用銀行的即期賣匯牌告價來計算，則即期賣匯牌告價為0.2227，立馬就比現金匯價更便宜，民眾同樣用10萬元台幣，但可換到44.9萬元，馬上可多賺2千日圓。

另一方面，原本雙幣信用卡在發行之初，提出現金回饋的銀行非常少，使持卡人頂多只能省掉收到帳單時，與新台幣匯率之間換算的手續費，但現在則不一樣了，隨著現金回饋大戰近幾年來席捲整個信用卡市場，因此，雙幣信用卡也開始大方放送現金回饋，比率和其他非雙幣信用卡更是不相上下，民眾若期待解封之後出國旅遊採買，對雙幣信用卡也將更有貨比三家的空間。