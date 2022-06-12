全台疫情持續延燒，12日行政院長蘇貞昌特地南下部立屏東醫院，慰勉基層醫護人員，蘇揆強調，這2年多來，國人同胞辛苦了，尤其是第一線防疫人員最辛苦，特別到屏東醫院給所有第一線醫護人員感謝、加油，同時強調，疫情走到要回復正常生活前的關鍵時刻，現在一點都不能鬆懈。

蘇貞昌表示，國外都已經與病毒共存，並且開放國境，我們也早就說要回復正常生活，但是要一步一步做，所以防疫指引都是依照醫療量能、疫情狀況及疫苗施打情況，循序漸進。

前一天行政院召開防疫會議後，將原來入境的「7＋7」，後面的7不用了，就是前面的7改為「3＋4」，但還是請大家依照防疫指引，才能一步一步推到更放鬆。

同時也拜託國人同胞，還是要打疫苗，還是要做各種防護工作，隨著疫情狀況，我們量力量能，會逐步地開放，也希望臺灣能夠早日完全地正常生活，還可以出國，這還需要大家做最後階段的努力。

另有專家分析，不排除3個月後再次出現疫情高峰？現在放寬防疫措施，外界質疑是替陳時中參選解套？新北市長侯友宜更稱雙北疫情仍然嚴峻，對此，蘇表示，我們不是用選舉考慮，是用疫情來為全國同胞做事。