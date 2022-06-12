台中市霧峰區聯合行政中心預定地位在現有區公所建物後方停車場，將興建地上5層、地下2層，工程總經費5.3億元，今年年底前即將動工。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市霧峰區聯合行政中心預定地位在現有區公所建物後方停車場，將興建地上5層、地下2層，工程總經費5.3億元，今年年底前即將動工。（民政局提供／謝瓊雲台中傳真）

千呼萬喚，台中市霧峰區聯合行政中心終於完成相關前置作業與籌備工作，完成基本設計並進入細部設計中，預計今年底即可發包動工，最快2025年可完工啟用。

台中市與霧峰區公所攜手主辦「2022阿罩霧百年宮廟-藝文饗宴」，11日晚間邀請明華園歌仔戲在霧峰南天宮廟埕廣場演出戲碼《七品青天-驚堂木》。台中市長盧秀燕親自出席欣賞，致詞時特別公開宣布好消息。

盧秀燕表示，從政首次當選民代就是擔任省議員，因此對霧峰懷有特殊情感，霧峰區聯合行政中心斥資5億多元，目前已籌備完成，預計今年底動工，希望帶給霧峰鄉親們更便民的服務。

民政局表示，霧峰區公所現有建物使用已逾50年，廳舍老舊且辦公空間不足，歷經921大地震後受損，當時公所建物前後都已採取鋼骨補強，但經耐震評估鑑定，結果出爐建議原地拆除重建聯合行政中心。

嶄新的聯合行政中心基地位於現在公所建物後方的停車場，將興建地下2層、地上5層建物，總工程經費共計5.3億餘元；未來可容納區公所、戶政事務所進駐辦公，一樓還有公立托嬰中心提供公共托育服務。

民政局說明，基地周邊串聯林家花園、國立台灣交響樂團，及長青學苑等，建構地方文化與整體發展重要節點；前方廣場闢設停車場，可望解決附近停車空間不足問題。

目前工程計畫已完成基本設計及興建用地都市計畫變更作業，刻正辦理細部設計中，預計今年底前發包動工，並於2025年完工，未來民眾洽公將更加便利。