高雄生產的芭樂廣受外國民眾歡迎。（高雄市農業局提供／林瑞益高雄傳真）

高市府農業局在加拿大市場深耕十年，年年開闢新通路市場，至今加拿大成為高雄芭樂最大的出口國，美國居次，新加坡第3。農業局12日表示，高雄今年1至5月份芭樂外銷加拿大數量達267公噸，每月穩定出口1至2個貨櫃。

農業局網羅華人屬性超市，上架連鎖大型通路餘15家，近期歐美疫情趨緩，農業局把握訂單、持續推進拓銷，今年首次與當地指標大型連鎖超市Save-on-foods合作，於6月11、12日舉行「高雄首選推廣周」試吃活動，並與當地知名餐廳推出聯名日「Tasty Guava Day」，以創意翻玩芭樂，推出充滿「食驗」精神的料理，民眾反應不錯。

農業局說，Save-on-foods超市於7家指標門市上架高雄珍珠芭樂，該連鎖超市在加拿大當地共有165家分店，位於BC省分店就有110家，店面因應各區人口有不同的營業樣貌，為複合式店面。今年4月農業局搶先在Save-on-foods、PriceSmart Foods與Urban Fare等超市上架芭樂與蜜棗，並推出試吃活動，獲得消費者歡迎，吸引通路持續下單，產地急速備貨，6月份抵達港口新鮮上架。

高市府農業局長張清榮表示，為讓全世界都品嘗到來自高雄的優質農產品，農業局積極輔導在地農民提升各項農產品質，近幾年高雄特產的番石榴、金煌芒果與火龍果在加拿大已擁有高人氣。此外，高雄首選品牌近年不斷銷往加拿大、馬來西亞、日本及中東地區等地，農業局將持續積極推展拓銷活動，為農民爭取更寬廣的外銷通路。