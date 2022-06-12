陳時中確診！最新身體狀況曝 陳宗彥暫代指揮官

中央流行疫情指揮中心今日表示，指揮官陳時中上午自覺全身痠痛、流鼻水、打噴嚏，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好，至於陳時中的主治醫師是誰？發言人莊人祥並未透露，僅說「不是台大的」。

莊人祥說，陳指揮官平常只要社交距離APP顯示有與確診者接觸，或周邊有確診者時，都會在隔1、2天後進行快篩，先前幾次的採檢結果也都是陰性。目前已匡列陳指揮官的同住家人，至於他是否符合使用抗病毒藥物的條件？則由其診療醫師做最好的安排

指揮中心表示，近日與陳時中接觸之疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。

指揮中心指出，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，明天也會照常舉辦疫情記者會，由陳宗彥副指揮官主持，陳時中亦會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

為防止中央流行疫情指揮中心運作停擺，指揮中心限制媒體進入疾管署內採訪已逾一個月，如今指揮官已確診，相關措施是否考慮調整？莊人祥表示，考量其餘指揮中心成員還是有染疫風險，目前暫不考慮調整鬆綁媒體進入採訪的相關規定，將持續執行採訪人數降載的政策。