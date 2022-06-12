響應國家海洋日，台南市政府環保局12日在七股舉辦淨海，攤位上還有國軍到場招募志願役，其中執行招募工作的海軍陸戰隊防空警衛群女上士逄漪，因為姓名太特別，意外成為活動亮點之一。

台南市政府環保局今天上午在七股區六孔遊客中心辦淨灘活動，海洋委員會在現場設攤宣導海洋環保議題，海軍陸戰隊防空警衛群女上士逄漪也在場設攤招募海軍陸戰隊志願役。

逄漪說，她的姓名很少見，即便在日常生活中也不太會看到，所以經常被人念錯，沒幾人能讀對，她的姓氏「逄」，最常被誤念成「逢」；名字「漪」，也常被人有邊讀邊念成「ㄑㄧ」，但其實這兩個字的讀音是「ㄆㄤˊㄧ」，而為了讓人好讀、不尷尬，名片上還特別加註注音。

至於此特殊姓名的由來，逄漪說，家族的祖籍在山東，名字則是家人取的，今年30歲的她，除了親友以外，沒有遇到過跟她同姓氏的人，因為她的姓名很罕見，每次執行招募工作時，不少民眾看到或讀到她的姓名，都特別印象深刻。

至今服志願役已10年的逄漪，她說，高雄仁武高中畢業後，便報考國軍並順利錄取，目前薪水近5萬，還有一些加給補助，10年的軍旅生涯中，也拿到國立大學的學位。軍職是收入穩定的行業，每次執行招募工作時，也希望用她的經歷，分享給有志從軍的青年。