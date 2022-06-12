大陸女星楊冪外型搶眼，近來在娛樂圈聲勢水漲船高，吸引大票粉絲追隨，不少人忙著模仿她的一身妝髮造型，其中著名模特兒卓亨瑜，就被傳出為取得多點演藝資源，甚至開刀整形成女星楊冪，就連私生活日常裝束也都學楊冪本尊，才有辦法當上楊冪主演夯劇《三生三世十里桃花》替身，引起網友熱議。

卓亨瑜從臉蛋和身材都很像楊冪。(圖/微博)

女模特兒卓亨瑜被網友扒出舊照，指出她現在臉型和過去很多不同，還有人乾脆爆出猛料，直指卓亨瑜「看著像楊冪」花6年時間整形，就連穿衣風格都要學楊冪，不過她也迅速駁斥謠言，也向外界說明「小楊冪」標籤是外界給她的，而非她本人給自己取的封號，盼望大家不要去相信胡說八道。

男寶寶五官和卓亨瑜很像，讓整形流言不攻自破。(圖/微博)

近來她已嫁為人婦，在微博曬出寶寶兒子玩仙女棒的短片。影片中寶寶遺傳到媽媽卓亨瑜的美麗大眼睛，還有小巧精緻的美麗鼻子，正在黑夜穿著厚重大棉襖去揮動仙女棒，夜色中的火花把小朋友的五官照得很清楚，五官看得出未來也是名走花美男路線帥哥，藉機攻破關於卓亨瑜「整形楊冪」的奇幻流言。

有小楊冪之稱的卓亨瑜回嗆嘴賤。(圖/微博)

事實上，楊冪粉絲曾因「整形楊冪」一事，在網路開嗆卓亨瑜。當時粉絲憤怒質疑卓亨瑜整形6年、打著楊冪名號炒作，為此她也毫不客氣回嗆：「炒妳麻痺啊，妳媽生妳嘴巴就這麼賤？」甚至講出「我能委婉地說，是她整得像我嗎？」並再度澄清：「小楊冪稱號是別人給她的。」這段叫罵至今仍廣為流傳。