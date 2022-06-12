國內新冠疫情持續延燒，今天新增5萬643例，確診個案中新增163人染疫死亡！一位大甲人在外地已40多天未返家，很想回家探視93歲高齡的老母親；卻又擔心疫情嚴重而裹足不前？上網詢問鄉親的意見，網友都一致建議「看媽媽何必選時間、行孝不能等？」

一名大甲人在臉書PO文問，「我已經40幾天沒回大甲了，請問鄉親那裡可以取得大甲區每天的確診資料，好想回去看看93歲不能打疫苗的媽媽啊！」

有網友建議他，把握時間，行孝不能等，快篩做好，戴好口罩、備好酒精，就馬上回家大看媽媽；93歲福報高齡，真的要把握行孝。

還有網友回應說，「因疫情影響，從過年到現在已經半年了，上周才回去看80歲的母親；他建議，如果不放心，可先自己快篩陰，自己沒有確診，再回家看媽媽。」

一名網友說，快篩陰性，口罩戴著不要拿下來，盡量在戶外不要進屋內，見面前全身噴酒精消毒一下（身上有可能會夾帶病毒，有打疫苗的體壯者沒被傳染到，但老人家很有可能會被身上看不到的病毒染疫）。還有網友認為，看媽媽何必選時間，都93歲了，還有多少時間陪媽媽。

疫情嚴峻，人世間的親情分離，想探視又怕至親染疫的煎熬！於社會上每個角落不斷的上演‧‧‧。