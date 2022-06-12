桃園市青埔高鐵站驚傳雙屍4命案，泰裔李氏夫妻慘遭王姓友人殺害棄屍，犯案的王姓凶嫌潛逃出境返泰，發生重大刑案備受關注，檢警決定於下周一（13日）在中壢殯儀館解剖遺體，釐清確切死因。

李氏夫妻與王嫌於高中時期曾一同來台唸書，完成二專學業後返回泰國，李女2011年依親來台，隔年7月取得台灣身分證，2018年與泰籍李男結婚；王男則是返泰後，來台結婚取得身分證。

3人在新北市土城區開設人力仲介公司，王男擔任宿舍管理員，同時負責移工匯兌工作，但日前因帳目有問題發生爭執，王男覺得被當員工使喚，又看到李氏夫妻喜迎龍鳳胎又新購入百萬名車，心生不滿種下殺機。王男下手後將李氏夫妻棄置在後車廂，親友報警後才找到遺體。

檢方表示，初步相驗發現死者頭部均有鈍器傷，原排定下周四解剖，不過法醫研究所抽出時間配合，決定於下周一（13日）下午2點於中壢殯儀館解剖，釐清真正死因。