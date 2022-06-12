為台灣射下東京奧運男團銀牌的射箭好手湯智鈞，12日受邀前來天母棒球場為玉山盃冠軍賽開球，平時就會跟學長魏均珩傳接球的他十分喜歡棒球場的氛圍，看到這批有機會披上國家隊戰袍的小將，「湯包」也分享自己國際賽心法，「要把國際賽當國內賽。」

湯智鈞去年為台灣射下1面奧運銀牌，返台後也受富邦悍將之邀擔任開球嘉賓，上次開球身為左投的他穩穩將球投進捕手手中，精準控球讓網友驚艷，誇讚「比江少慶還準」。

這次再度站上棒球場開球，「湯包」依舊將球穩穩投進捕手手套中，他也提到，自己非常喜歡棒球場的團隊氛圍，「想幫不同運動的選手加油，把榮耀分享下去，兩隊都加油，不管輸贏都是最棒的。棒球就是團隊運動，這樣的團隊氛圍讓人興奮，介紹球員時大家都為彼此吶喊，這是團隊氛圍最好的表現。」

中華射箭隊4月參加世界盃土耳其安塔利亞站，男團成功打下團體賽金牌，但轉戰南韓光州站成績並不理想，湯智鈞率新生代戴宇軒、蘇于洋參戰，但在16強不敵美國隊，「教練告訴我『有輸過、沒在怕，再繼續努力』。」

接下來湯智鈞將在16日與中華隊一同出發前往參加世界盃法國巴黎站、哥倫比亞麥德林站，期許中華隊能夠拿下佳績，「上次光州其實大家也都有把水準發揮出來，但可能其他國家選手有進步，這也警惕我們在國際舞台上，對手水準越來越高，時時刻刻告訴自己要更努力。」

湯智鈞指出，2018年時對抗賽時分數大約都在28、29分，但現在分數都提升到29、30分，「現在各國水準都提升，以後射箭會是更爭穩性更強大的運動，可能1分差就會輸掉整場比賽。」

對於亞運因疫情延期，湯包認為，這可讓選手有更多時間做調整，可從中找到真正不足之處，「將像那時候奧運延期一樣，我們花很多時間在練習上，成功找到問題，在場上拿出最好表現，目標為國家拿到最好成績。」