雲林縣北港溪北港鎮段經水利署進行「北港溪魅力河段環境營造」工程，原本雜草叢生的河川地變成河濱公園與停車場，針對汛期來臨，北港鎮公所12日表示為防止停車場泥濘、積水不利停車、避免位於溪邊的北港牛墟營運受影響，已加強清潔整理工作，確保遊客安全與便利。

北港鎮公為重現北港鎮水環境場域，向河川局爭取「北港溪魅力河川」計畫，經費達上億元，2019年完工啟用，形成1處河濱公園與大型停車場，並透過聯絡道路與北港牛墟連結，打造多功能場域，最近連日下雨，停車場與牛墟出現積水、泥濘情況，遊客紛紛反映停車不便。

北港代理鎮長張庭魁表示，公所會定期整理河川地停車場與牛墟，這幾天北港地區持續降雨，低窪地容易積水，已指派相關人員前往處理，並針對汛期來臨，加強整理清潔，避免積水引發停車安全疑慮，牛墟靠近北港溪處地面較泥濘，也會有人在現場提醒民眾不要靠近。

公所表示，最近星期假日，有不少遊客前往北港朝天宮參拜，加上北港牛墟每3天1市，吸引不少民眾，河濱公園旁停車場與牛墟旁停車場可藉由聯絡道路相通，容納上千車輛，因此停車安全與便利相當重要，公所已加強整頓，讓遊客在雨季也能享有便捷的停車服務。

遊客指出，河濱公園不僅停車方便，周邊還有台糖5分小火車復興鐵橋、天空之橋、女兒橋，是很受歡迎的打卡景點，距離北港朝天宮也不遠，很多人都會把車子停在此處，希望相關單位能持續整理，打造1處舒適的旅遊休憩環境。