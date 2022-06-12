林志峰指出，宜蘭縣運賽原定4月底進行，受疫情干擾一延再延，延至跟為期4天的跆拳道協會主辦之全國排名賽及國家代表隊選拔同天，需讓選手2擇1，而錯失其中一場賽事，導致選手們的權益受損。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣體育會理事主委張志雄遭宜蘭各鄉鎮市教練、選手指控，在111年宜蘭縣運跆拳道比賽中身兼多職，同時是裁判、教練及選手，有失公平性，加上賽前未公開賽事抽籤程序，引起不滿；縣府教育處表示，已於第一時間督導承辦單位立即改善，賽後將召開檢討會議，避免類此情形再發生。

宜蘭市跆拳道委員會總幹事林志峰表示，張志雄身為縣體育會的主委，竟在宜蘭縣運賽中，同時為裁判、教練跟選手，有失公平性；此外，比賽品勢項目的出場序，指張自行排定、未經公開抽籤，已嚴重違反世界跆拳道聯盟品勢競賽規則第11條抽籤規定之程序違法，造成各鄉鎮市教練、選手及家長不滿。

林志峰指出，宜蘭縣運賽原定4月底進行，受疫情干擾一延再延，延至跟為期4天的跆拳道協會主辦之全國排名賽及國家代表隊選拔同天，需讓選手2擇1，而錯失其中一場賽事，導致選手們的權益受損。

張志雄喊冤表示，此賽因疫情延了2次，聯繫群組裡都有詢問大家意見，並請參與投票比賽日期，達成共識後於今日舉辦；而參賽則是之前就已報名，2月底才正式接任宜蘭縣體育會主委一職。張強調，比賽出場序，原出發點是考量疫情而簡化程序，事先抽籤安排好，大家反映後也於今早公開抽籤以示公平。

縣府教育處表示，經查此賽原訂4月底進行，因受到新冠肺炎疫情影響，展延2次，6月12日的比賽日期為各參賽隊伍達成的共識；而張志雄選手兼任教練及審判委員一職，已取消其教練及審判委員資格。

教育處指出，至於品勢比賽出場順序，承辦單位原考量疫情影響，於賽前由該單位抽籤決定，但因比賽當天各領隊選手反映抽籤未經公開程序，故現場重新抽籤。教育處因各反應事項，已於第一時間前往督導立即改善，賽後將與該單位召開檢討會議，避免類似情形再發生。