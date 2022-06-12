新北長者第四劑疫苗六月中符合資格達高峰 17日開始預約。（新北市衛生局提供）

新北市今日確診人數5772人，是近期最低，新北市長侯友宜今表示，主要是中央系統問題，部分確診者已在昨日公布，雖然疫情穩穩往下降，還是要把疫情做好，讓民眾早日回到正常生活。新北長者符合第四劑疫苗接種資格將在6月中達到高峰，新北市衛生局長陳潤秋表示，17日起開放預約，20日開打，除了網路預約，也會透過鄰里系統協助預約，並贈送快篩試劑與500元禮券。

侯友宜表示，新北市居家照護累計康復47萬餘人，加上目前執行中的5萬多人，居家照護累計已超過50萬人。

侯友宜說，新北市居家照護4月11日試營運後，各縣市跟進，是確保醫療量能，守住疫情的關鍵，目前集中檢疫中心2177床會陸續調整，新北療量能足夠，請市民朋友安心。

新北市衛生局長陳潤秋表示，新北長者符合第四劑疫苗接種資格將在6月中達到高峰，新北市推出疫苗預約網址https：／／vacbooking.ntpc.gov.tw／，17日上午9時到28日上午11時接受預約，施打期程20日到30日。

陳潤秋說，施打地點在14處接種站、406家醫療院所，對於有資訊落差的長者，將透過鄰里系統協助預約，醫療院所在接種疫苗同時提供加碼禮，包含快篩試劑與500元禮券。